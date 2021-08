Transfert d’électeurs à Dieuppeul-Derklé : La police sur les lieux pour constat, le maire entendu au Commissariat, des individus brièvement interpellés.

Au Centre socio-culturel de Derklé, des dysfonctionnements seraient notés auprès de la Commission de révision et d’inscription sur les listes électorales. C’est le maire de la Commune de Dieuppeul-Derklé, lui-même, qui a porté ces accusations contre le camp du Directeur général du Port Autonome de Dakar, Aboubacar Sadikh Bèye.



Si l’on en croit Cheikh Guèye, des gens qui n’habitent pas la commune, obtiennent le certificat de domicile auprès des délégués, et « cela sur instruction d’adversaires tapis dans l’ombre ». Selon l’édile, seules les personnes résidant dans la Commune et de manière permanente peuvent se faire délivrer un certificat de résidence.



Il interpelle ainsi les délégués de quartiers et autres autorités administratives qui disposent de pouvoirs dans la délivrance des documents administratifs.



Ce matin encore, les inscriptions sur les listes électorales ont pollué l’atmosphère à Dieuppeul-Derklé, après que des individus sont venus demander la modification de leur adresse électorale. La situation a dégénéré et la multiplication des incidents dans le bureau de Commission de révision et d’inscription a fait craindre qu’une étincelle ne mette le feu aux poudres.



D’ailleurs, des éléments du Commissariat de Dieuppeul se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Des personnes ont été brièvement interpellées, en pleine polémique sur un supposé transfert de militants venant d’autres localités.



Elles ont été arrêtées et conduites au bureau du Commissaire, dans la commune de Dieuppeul-Derklé, leurs cartes nationales d’identité ont été saisies.



Les partisans du maire Cheikh Guèye sont montés au créneau pour dénoncer les agissements d’ « étrangers » venus s’inscrire sur les listes électorales. Et la police a décidé de suspendre les activités de la Commission de révision et d’inscription sur les listes électorales "jusqu'à ce que la paix revienne", a indiqué un proche du maire