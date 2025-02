Transfert d’argent : Coris Bank et Wave assurent ensemble l’interconnexion bancaire et mobile

Une nouveauté chez Coris Bank International ! Grâce au partenariat entre Coris Bank et Wave, il est désormais possible de transférer facilement et en toute sécurité de l’argent entre son compte bancaire et son portefeuille mobile. Avec le service Bank to Wallet – Wave, la gestion des fonds des clients devient plus simple et plus efficace. Vous pouvez transférer vos fonds de Coris Bank vers Wave, et vice-versa.



Pour bénéficier de cette interconnexion bancaire et mobile, il suffit de se rendre en agence pour lier son compte Coris Bank à son compte Wave. Ainsi, vous pourrez gérer votre argent partout et à tout moment, en toute simplicité.