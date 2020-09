Transfert : Sans club depuis la fin de son aventure Turque, Diallo rebondit à Nottingham Forest.

Le gardien international sénégalais, Abdoulaye Diallo, a finalement trouvé un pont de chute en deuxième division anglaise, à Nottingham Forest. L'ancien gardien titulaire des "Lions" du Sénégal se relance ainsi après avoir résilié son contrat avec le club turc de Gençlerbirliği SK.



Formé à Rennes, Diallo peine à s'imposer comme numéro un dans un club de l'élite. Ses passages en Turquie (Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği SK) et en France (Rennes et le Havre AC) auront tous été mitigés. Le franco-sénégalais retrouvera l'ancien entraîneur du stade rennais, Sabri Lamouchi. Il tentera de retrouver du temps de jeu pour espérer retrouver le haut niveau et donc la sélection nationale.