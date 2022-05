Transfert : Sadio Mané a décidé de quitter Liverpool cet été

C’était dans l’ère du temps. Et c’est devenu désormais une rumeur qui a pris de l’ampleur surtout quand c'est le journaliste spécialisé Italien Fabrizio Romano qui donne la nouvelle. En effet, il a annoncé ce matin que Sadio Mané qui est à un an de son contrat devrait quitter Liverpool. « Il est prêt pour une nouvelle expérience après de nombreuses années spéciales avec les Reds - cela sera confirmé au club » a écrit Romano. Le FC Bayern est un sérieux prétendant a-t-il aussi ajouté. Le Sénégalais a joué 269 matchs avec le club de la Mersey pour 120 buts marqués, 48 passes décisives. Il a à son palmarès 6 trophées dont 1 Premier League et 1 Ligue des Champions.