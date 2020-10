Transfert : Papiss Cissé s'engage avec Fenerbahce !

À 35 ans, Papiss Demba retrouve une seconde jeunesse en Turquie où il cartonne. Après une saison plus que réussie du côté d'Alanyaspor (22 buts en 32 matches de super Lig) Papiss Cissé va continuer l'aventure Turque du côté de Fenerbahce où il s'est officiellement engagé ce jeudi matin.



Sa visite médicale passée, l'international sénégalais qui portera le numéro 9, a signé un contrat d'un an plus une année en option. L'ancien attaquant de Newcastle, devrait toucher un salaire annuel estimé à environ 1 million d'euros, avec une prime de signature de 500.000 €. Une belle opération pour les deux parties. Papiss Cissé qui n'a plus rejoué en équipe nationale depuis 2015, fait partie des attaquants sénégalais les plus prolifiques du moment.