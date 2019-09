Transfert : Mauro Icardi (Inter), en route vers le PSG…

Le PSG est bel et bien en passe de recruter Mauro Icardi, sous la forme d’un prêt payant assorti d’une option d’achat non obligatoire. L’attaquant argentin âgé de 26 ans est en route pour Paris, puisqu’il a été photographié par un journaliste de Sky Italia à l’aéroport de Milan.

Il devrait atterrir à Paris en milieu d’après-midi, et enchaîner par la signature de son contrat. Le PSG va frapper un très joli coup dans les dernières heures du marché estival. Dossier à suivre…