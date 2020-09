Transfert / Liverpool : Thiago Alcantara bientôt "Red", un accord à hauteur de 30 millions d'euros trouvé.

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Thiago Alcantara (29 ans), a été annoncé tout proche de Liverpool avec un transfert estimé à 30 millions d'euros. Une information confirmée par le patron munichois Karl-Heinz Rummenigge.



"Je peux confirmer que le Bayern a enfin trouvé un accord avec Liverpool. C'était le grand souhait de Thiago de faire quelque chose de nouveau avant la fin de sa carrière", a fait savoir le dirigeant allemand pour le média Bild.



Désormais, l'international espagnol est attendu chez les "Reds" pour parapher un contrat jusqu'en juin 2024. Ancien pensionnaire du FC Barcelone, Alcantara qui vient de remporter la Ligue des champions avec le Bayern Munich, devrait former un trio de choc aux côtés de Henderson et Fabinho. Une association qui devrait ravir le coach des "Reds", Jürgen Klopp et les fans.