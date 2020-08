Transfert : L'international sénégalais, Moussa Ndiaye, signe pour trois ans au FC Barcelone.

C'est désormais officiel, Moussa Ndiaye (18 ans, 1m78) est Catalan ! Le jeune international sénégalais a signé un contrat de trois ans au FC Barcelone en opération "reconquête." Formé à l'Aspire Academy, le jeune défenseur central avait par la suite rejoint Excellence Foot, où il a très rapidement gravi les échelons pour se retrouver en sélection nationale A à 18 ans !



Toutefois, pour sa première expérience professionnelle il devrait évoluer avec le Barça B afin de se familiariser avec le football Espagnol et l'identité de jeu Barcelonaise. Si l'expérience de Moussa Wagué au Barça a été un peu amère puisque le jeune latéral droit n'aura jamais réussi à se faire une place, Moussa Ndiaye compte s'imposer dans la durée.



Sur sa page Twitter, il fait part de son enthousiasme et sa volonté de poursuivre le travail sous ses nouvelles couleurs. "Un honneur et une grande fierté de rejoindre un club aussi prestigieux que le FCBarcelona, le travail continue"