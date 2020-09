Transfert : Formose Mendy rejoint Krépin et Cie au FC Bruges.

L'international U20, Formose Mendy (19 ans, 1m91) a passé sa visite médicale ce dimanche, et devrait s'engager dans les prochaines heures au FC Bruges, a confié le reporter et scout- indépendant, Chérif Sadio sur Twitter.



Avec déjà une belle présence Sénégalaise (Krépin Diatta, Amadou Sagna et Youssouph Badji) le FC Bruges se renforce en défense avec l'arrivée du jeune arrière droit capable de jouer dans l'axe. En provenance du FC Porto U19, qui l'avait acheté à Darou Salam en 2019. L'international U20 doit parapher un bail de deux saisons.



Selon footsenegal qui suit le dossier de très près, Formose Mendy serait présentement en Belgique où une potentielle aventure en Ligue des champions l'attend avec Bruges qualifié pour la phase de groupes.