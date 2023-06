Transfert : C’est officiel, Kalidou Koulibaly s’est engagé avec Al-Hilal !

Kalidou Koulibaly (32 ans) est désormais un joueur de Al-Hilal FC. Repéré en Arabie Saoudite depuis ce samedi, journée au cours de laquelle il a effectué sa visite médicale, l’ancien défenseur de Chelsea et Naples s'est officiellement engagé avec le club saoudien qui a officialisé la nouvelle sur sa page Twitter.



En attendant d’avoir plus de détails sur le contenu et la durée du contrat, une somme d’environ 25 millions d’euros est évoquée. Le capitaine de la sélection du Sénégal évoluera donc la saison prochaine au sein de la Pro League saoudienne. Une nouvelle page de la carrière K.K démarre…