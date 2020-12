Le chef de service de cancérologie et radiothérapie de l'hôpital "Dalal Jamm", le Pr Macoumba Gaye a, à l'occasion de la sortie de la 1ère promotion des diplômés du D.E.S de Radiothérapie, renseigné sur les efforts consentis dans le traitement des maladies cancérigènes.



Il a confié qu'à l'heure actuelle, la région de Dakar dispose de 3 accélérateurs linéaires, notamment à Dalal Jamm et à l'hôpital Le Dantec.



Coordonnateur du diplôme de radiothérapie de l'Ucad, le spécialiste en cancérologie et radiothérapie a expliqué que d'autres installations sont en vue à Dakar et dans les régions. "Un plan stratégique cohérent est en cours d'exécution et il devrait s'accompagner d'un statut", a-t-il soutenu.



Le Pr Macoumba Gaye a, par ailleurs, salué les efforts jugés particuliers que l'État fait dans la planification de la maintenance. "L'État a donné les moyens et les directeurs d'hôpitaux ont organisé la maintenance préventive et la maintenance curative et nous pouvons dire que nous sommes tout à fait aux normes et standards internationaux", a fait savoir le chef de service cancérologie et radiothérapie de Dalal Jamm...