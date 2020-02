Traitement des étudiants sénégalais à Wuhan : « Le président leur a déjà envoyé 1000 dollars pour chacun. Il n’y a pas de discrimination » (Moïse Sarr)

Hier au même moment où les parents des étudiants en Chine faisaient face à la presse, le Secrétaire d’Etat en charge des sénégalais de l’extérieur était aussi dans cette même logique d’informer les sénégalais sur la situation et de rassurer quant à sa maîtrise.



Parallèlement, le Secrétaire d’Etat en charge des sénégalais de l’extérieur affirmera « qu’une somme de 550.000 FCFA est envoyée par le chef de l’Etat en appui aux étudiants pour leur permettre de faire face à la hausse de prix de certaines denrées de première nécessité ».



D’autre part, Moïse Sarr tiendra à signaler qu’il n’y pas encore de cas de contamination signalé parmi ces sénégalais à Wuhan. De plus, « les autorités telles que l’ambassadeur et les services de gestion des sénégalais à l’étranger sont aussi activés pour être en permanence, en contact avec ces étudiants », nous feront savoir nos confrères de ‘Vox Populli’.



Toujours dans cette même logique de rassurer sur le suivi de ces 13 sénégalais à Wuhan, le ministre Moïse Sarr dira : « de manière permanente, des rapports sur les circonstances venant de l’ambassade de Beijing sont reçus et qu’ils sont en train de travailler en parfaite collaboration avec les autorités chinoises, pour voir quelles seront les bonnes stratégies à adopter pour accompagner, soutenir, rassurer ces compatriotes sénégalais ».