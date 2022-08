Traitement des demandes de visas pour étudiants : 1200 nouveaux rendez-vous de dépôt à VFS pour plus de diligence dans le traitement des demandes

Une délégation de l'Ambassade de France à Dakar, composée de l'Ambassadeur, du Consul Général et du Conseiller à la coopération et Directeur de l'Institut français de Dakar, a été reçue ce lundi 22 août par le Secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'Extérieur, en présence du commissaire Diouf, représentant le Ministère de l'Interieur, de M. Émile Bakhoum, Directeur du SGEE et représentant le Ministère de l'enseignement supérieur, de son CT1, le Dr Amadou Diaw et de Mme Mendy de la Direction du Protocole.



Cette réunion fait suite à une première tenue le 12 août 2022 et qui portait sur la mise en place d'un dispositif d'amélioration de la procédure de dépôt et de délivrance de visas.



En effet, à la demande du secrétaire d’État sénégalais, la Mission diplomatique et consulaire s'est résolument engagée à renforcer ses équipes avec quatre (4) agents supplémentaires dont un (1) venant de Paris, l'allongement des journées de travail (heures sup), l'augmentation des créneaux journaliers, l'ouverture récente de 1200 nouveaux rendez-vous de dépôt à VFS pour, entre autres, plus de diligence dans le traitement des demandes de visas de nos compatriotes toutes catégories confondues, avec une priorité accordée aux dossiers des étudiants dans le contexte actuel.