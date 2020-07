Traitement contre la Covid-19 : Donald Trump insiste sur l'efficacité de l’hydroxychloroquine.

Le président des Etats Unis a de nouveau défendu l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour éradiquer le coronavirus qui a fait plusieurs dégâts dans son pays. En effet, Donald Trump reste en déphasage avec ses propres responsables de la santé publique en défendant l'utilité de ce médicament qu'il estime avoir suggéré lui-même.



Il n'y a aucune preuve que le médicament puisse combattre le virus, et les régulateurs avertissent qu'il peut causer des problèmes cardiaques. Le mois juin dernier, « la Food and Drug Administration (FDA) américaine a mis en garde contre l'utilisation de ce médicament pour le traitement du coronavirus, suite à des rapports faisant état de "graves problèmes de rythme cardiaque" et d'autres problèmes de santé » rappelle Bbc News Afrique qui souligne par ailleurs que « la FDA a révoqué son autorisation d'utilisation d'urgence du médicament pour le traitement de la Covid-19.



Cependant, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), restant sur sa position persiste « qu’il n'y a actuellement aucune preuve » qu'il est efficace comme traitement ou qu'il prévient la Covid-19.



Il faudra se rappeler également que l’ hydroxychloroquine a été présentée pour la première fois par M. Trump en mars dernier en relation avec la Covid-19.



Cependant, le président de 73 ans a surpris les journalistes en mai en déclarant qu'il avait commencé à prendre ce médicament non éprouvé. Mardi, Donald Trump a déclaré qu'il avait pris de l'hydroxychloroquine pendant 14 jours et n'avait ressenti aucun effet secondaire, déclarant à nouveau que le médicament était efficace pour traiter le coronavirus.



"Je ne peux que dire que de mon point de vue, et sur la base de nombreuses lectures et de beaucoup de connaissances à ce sujet, je pense que cela pourrait avoir un impact très positif dans les premiers stades", a-t-il déclaré. "Je pense que vous ne perdez rien en le faisant, si ce n'est que politiquement, il ne semble pas trop populaire".



Dans une vidéo désormais interdite, des médecins ont affirmé que l'hydroxychloroquine est un "remède contre la Covid" et que "vous n'avez pas besoin de masque" pour ralentir la propagation du coronavirus. Elle a été partagée avec les 84 millions d'abonnés de Twitter de M. Trump et a été visionné plus de 17 millions de fois sur Facebook.



Récemment, répondant aux questions des journalistes, Donald Trump a déclaré qu'il pensait que le groupe présenté dans la vidéo était "des médecins très respectés". "Je ne faisais pas de déclarations", a déclaré le président américain à propos du tweet. "Ce sont les recommandations de beaucoup d'autres personnes, y compris des médecins".



Interrogé sur l'hydroxychloroquine plus tôt dans la journée de mardi, le Dr Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses, a déclaré que ce médicament n'était pas un traitement approprié pour la Covid-19.



L'expert en coronavirus de la Maison Blanche a déclaré mardi à l'émission matinale d'ABC News que le médicament "n'est pas efficace contre les maladies à coronavirus".

À ce jour, les États-Unis comptent plus de 4,3 millions de cas de Covid-19 signalés et plus de 149 000 décès.