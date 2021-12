Trafic supposé de passeports diplomatiques : les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall face au juge aujourd’hui

Cités dans une affaire supposée de trafic de passeports diplomatiques, les députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall feront face, aujourd'hui, au juge d'instruction du deuxième cabinet d'instruction près le Tribunal de grande instance de Dakar.

Les deux parlementaires de la majorité ont reçu leur notification de mandat de comparution et étaient de passage au greffe du cabinet pour la signature. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiments de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentiques.

Pour rappel, dans cette affaire de trafic de faux passeports diplomatiques, le principal suspect, El Hadji Conde, commerçant, avait été inculpe et place sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet près le Tribunal de grande instance de Dakar, le 13 septembre 2021. Ce dernier avait, en effet, cité les députés membres de la majorité Benno Bokk Yaakaar (Bby), Boubacar Biaye et Mamadou Sall.