Trafic supposé de passeports diplomatiques : Les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye jugés ce jeudi

Le rouleau compresseur poursuit inexorablement sa marche en direction des deux parlementaires cités dans une affaire supposée de trafic de passeports diplomatiques.



El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye feront face au juge ce jeudi. Les deux députés placés sous mandat de dépôt sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment de capitaux, faux en écriture publique authentifiée.



Ils avaient, en effet, vu leur immunité parlementaire levée en novembre 2021 par l’Assemblée nationale après la mise en place en octobre de la même année, d’une commission ad hoc suite à la saisine du ministre de la justice, Me Malick Sall.