Trafic routier Thiès-Mbour-Dakar : Les 14 chauffeurs de "Allos Taxi" condamnés à une peine d'un mois avec sursis.

Le vendredi dernier, 14 chauffeurs de "Allos Taxi" qui assurent le transport routier sur l'axe Thiès-Mbour-Dakar ont été arrêtés puis déférés à la Maison d'Arrêt et de Correction de Thiès (Mac). Ils viennent d'être jugés en flagrant de délit et ont été condamnés à une peine d'un mois avec sursis.

Ces chauffeurs de "Allos Taxi" estiment que le transport routier doit se développer. Pour eux, l'État du Sénégal doit les aider à améliorer le travail de covoiturage qu'ils font. Même si l'on sait que leur principal problème c'est le manque de licence.

"Nos camarades ont été relâchés avec sursis. Mais nous voulons qu'ils soient purement et simplement relaxés parce qu'ils n'ont rien fait qui soit en porte-à-faux avec la loi, si ce n'est de transporter paisiblement le client à destination", a signalé le représentant des chauffeurs de covoiturage, Abdoulaye Ndiaye dit Rim. Qui révèle qu'ils sont au nombre de 1200 chauffeurs à Thiès. "Nous payons 600 000 Fcfa sur le péage par mois. Donc nous contribuons beaucoup à l'économie du Sénégal", a-t-il-confié. Toutefois, les chauffeurs de "Allos Taxi" comptent mettre sur en place le mercredi prochain le collectif des chauffeurs de covoiturage.