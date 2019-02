Trafic intense de bois en Casamance : Mamadou Thiam alias «Mamour» et Cies tombent dans les filets de l’armée et des Eaux et forêts

Les agents des Eaux, Forêts et Chasse de Ziguinchor ont saisi une grande quantité de bois dans le département de Bignona. Près de 1.000 bois saisis hier dans la nuit, entre les villages de Djiro et Bambatouma, dans la forêt du Grand Koulaye dans la zone de Oulampane.

C'est après une information reçue de la population que les agents des Eaux, Forêts et Chasse ont saisi 875 madriers et des troncs ébauchés. Le tout atteint presque 1000 troncs. Cette saisine s'est faite sur deux lieux différents dépôts : 5 dépôts dans le village de Djiro et 06 dans la forêt classée. Le fils du chef de village de Djiro est cueilli à la suite de la fuite de son père et d'autres individus sont en interrogation présentement à la gendarmerie de Bignona. Il s'agit d'un groupe organisé dirigé par Mamadou Thiam alias Mamour capturé après une longue course poursuite.

Il est habitué des faits, selon les agents des Eaux et Forêts, car il a un véhicule stationné à Kaolack, mais il refuse toujours de déférer à la convocation des agents de Kaolack...