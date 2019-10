Trafic illicite de bois : Synergie des efforts renouvelée entre le Sénégal et la Gambie

Les rideaux sont tombés sur la table ronde ministérielle de la CEDEAO sur le défi de Bonn. Des engagements forts ont été pris par les nations présentes en faveur de la reforestation. C’est à cet effet que le ministre sénégalais de l’environnement et du développement durable Abdou Karim Sall, et son homologue Gambien Lamine B Dibba ont eu des échanges sur la lancinante question de la coupe abusive et du trafic illicite de bois. Selon le ministre sénégalais, pour réussir la restauration des terres dégradées il faudra appuyer sur deux leviers.

« C’est d’abord de reboiser et ensuite d’arrêter le déboisement. Un phénomène que nous avons constaté dans la partie Sud, c’est le trafic illicite de bois. On aura autant reboisé, mais si on n’arrête pas l’hémorragie avec la coupe de bois, l’objectif ne sera jamais atteint », a ajouté le ministre. « C’est la raison pour laquelle j’ai eu des échanges avec mon homologue de la Gambie, et nous avons décidé de combiner nos efforts dans le sens de la lutte pour faire en sorte que la coupe de bois et la trafic, dans nos régions frontalières soit freinés. »

Selon le ministre, la Guinée Bissau sera invitée dans cette initiative « pour arriver à séquestrer un nombre important de carbone et qui peut avoir un impact significatif... »