Trafic du bois à Bounkiling : deux camions saisis par les agents des eaux et forêts

Les agents du secteur des eaux et forêts de Bounkiling ont intercepté deux camions grus qui transportaient des troncs d’arbre et un lot important de matériel de coupe (machettes et tronçonneuses).



Selon Iradio, les faits se sont passés dans la zone Sud-Est de la frontière sénégalo-gambienne, plus précisément dans la commune de Ndiamalathiel. En sus, une autre saisie a eu lieu dans la commune de Tancon à hauteur du village de Mounkoutalla. Il s’agit de neuf charrettes, 18 troncs d’arbre qui ont été aussi saisis par les éléments du secteur des eaux et forêts de Bounkiling.

Ces derniers multiplient les patrouilles pour neutraliser les trafiquants qui sont souvent armés jusqu’aux dents.