Trafic de visas : Simon et Kilifeu sont arrivés au palais de justice.

Le face à face entre le juge d'instruction du 2ème cabinet et les rappeurs Simon Kouka et Landing Mbissane Seck alias Kilifeu prévu, ce mercredi, n'a pas encore démarré.



Au palais de justice de Dakar où l'interrogatoire doit se dérouler, rien ne filtre de cette entrevue entre les deux (2) activistes et le magistrat. À noter que Simon Kouka et Kilifeu ont été aperçus à leur arrivée à la cave du tribunal ce matin. Leurs avocats, Me Khouraïchy Ba, Me Bamba Cissé, Me Moussa Sarr et Me Ciré Clédor Ly sont déjà sur place.



Ayant bénéficié, mardi, d’un deuxième retour de parquet, les mis en cause Simon et Kilifeu risquent au terme de leur interrogatoire d'être envoyés en prison en attendant d'être fixés sur leur sort. Cités dans une affaire de trafic de visas, Simon et Kilifeu seront poursuivis pour association de malfaiteurs si le juge d'instruction du 2ème cabinet suit le maître des poursuites...