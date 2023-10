Trafic de stupéfiants : 6 Kg d’héroïne et plus de 267kg de chanvre indien d’une contre valeur de plus de 270 millions de francs CFA saisis dans le centre du pays (Douanes)

Par ailleurs, 267 kg de chanvre indien ont été saisis à Djinack. La lutte contre le trafic par voie maritime s’est également intensifiée ces derniers mois avec le renforcement des moyens d’intervention des unités fluvio-maritimes des Douanes sénégalaises. C’est ainsi que la Brigade maritime des Douanes de Toubacouta, Subdivision des Douanes du Littoral Sud, Direction régionale des Unités maritimes, ont pris en chasse et arraisonné une pirogue transportant de la drogue. Il s’agit de 12 colis de chanvre indien d'un poids de 296,5 kg saisis ce lundi 09 octobre vers 06h, pour une contrevaleur totale de 29 650 000 de francs CFA.

Dans le cadre des opérations « Bouclage » des réseaux et couloirs de trafics illicites qui se poursuivent dans toutes ses unités, la Douane sénégalaise a, lors d’une opération effectuée vendredi dernier, procédé à l’interception vers 11 heures du matin, d’un bus d’immatriculation étrangère en partance pour Dakar. Le contrôle des passagers effectué par les agents a permis de cibler un individu au comportement douteux et aux déclarations très peu convaincantes. La fouille minutieuse des bagages de l’individu en question a permis de constater la présence de six Kg d'héroïne pure dans sa valise confirmant ainsi les soupçons des agents des Douanes. La drogue était conditionnée en deux paquets plastifiés et placés dans un double fond aménagé dans la valise ciblée.La contrevaleur totale de la drogue saisie est évaluée à 250 millions de francs CFA. Les premiers tests positifs à l’héroïne effectués par le dispositif scientifique de la Douane et celui de l’OCRTIS basée à Karang ont été confirmés par le Laboratoire national d’Analyse des Drogues (LNAD) de la Police scientifique. Le trafiquant, de nationalité étrangère, a été arrêté et mis à la disposition du Parquet de Fatick. L’enquête suit son cours...