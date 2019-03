Trafic de personnes : Deux Sénégalais écroués en Espagne

Deux jeunes sénégalais, âgés respectivement de 21 ans et 26 ans sont accusés d’avoir fait traverser la Méditerranée à 54 migrants africains qui payaient 4 000 euros chacun. Selon JA qui donne l’information, ils ont été placés en détention provisoire en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Ils sont soupçonnés d’avoir dirigé une « embarcation depuis la côte marocaine jusqu’au lieu où (les migrants) ont été secourus en haute mer », a indiqué la police espagnole dans un communiqué publié ce lundi 11 mars. Le 28 février, un canot pneumatique de neuf mètres de long avait été intercepté au large d’Almeria, en Andalousie. À son bord, les deux hommes, ainsi que 54 migrants, dont 11 femmes et trois mineurs.



Après avoir interrogé les migrants à leur arrivée, la police a identifié les deux Sénégalais comme « les responsables des systèmes d’orientation et de navigation de l’embarcation ». « Chaque migrant devait payer quelque 4 000 euros pour embarquer très tôt le matin et partir vers les côtes espagnoles », a rapporté la police.



Depuis le début de l’année 2019, au moins 73 migrants sont morts en tentant la traversée entre le Maroc et l’Espagne, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), contre 107 durant la même période de l’année précédente.