Trafic de passeports diplomatiques : les députés El Hadj Mamadou Sall et Boubacar Biaye condamnés à 6 et 5 mois ferme

Le verdict dans l'affaire des passeports diplomatiques vient de tomber. Cette l'affaire de trafic qui avait valu aux députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall de faire l'objet d'un dépôt de mandat s'est soldée par la condamnation des deux parlementaires. Ils écopent respectivement des peines de 2 ans dont 5 mois ferme et 2 ans dont 6 mois ferme.

Le tribunal dans son délibéré rendu ce matin a retenu contre le sieur Biaye, les faits de complicité de faux et usage de faux. Pour cette infraction il l'a condamné à 2 ans dont 5 mois ferme.

Contre Mamadou Sall, il a été retenu l'infraction d'abus de confiance et d'escroquerie à l'endroit de Oumy Touré, Des faits qui lui ont valu 2 ans dont 6 mois ferme.

Cette décision, Me Antoine Mbengue, avocat des deux parlementaires l'a trouvé surprenante. Et ce, dans la mesure où Biaye a été relaxé au bénéfice du doute pour l'infraction d'escroquerie.

Il s'attendait à ce que ses clients soient relaxés tout bonnement, a-t-il déclaré à sa sortie d'audience, ce jeudi, devant les journalistes. A cette occasion d'ailleurs, il a révélé que le sieur Diadji Condé, pointé du doigt comme étant le principal cerveau du contentieux sur fond de faux et d'escroquerie à lui écopé de 2 ans dont 10 mois ferme.