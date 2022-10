Trafic de drogue : pour avoir voulu écouler du Haschisch, 2 étudiants tombent et prennent 3 mois ferme.

Du moment où leurs camarades sont en train d’échelonner dans leurs carrières universitaires, les deux étudiants Mamadou Koulibaly Sène et Hamidou Sow sont trempés dans une affaire de drogue. Devant la barre des flagrants délits de Dakar, ils ont attiré l’attention du public venu assister à l’audience. Après avoir été accusés tous deux d'offre ou cession de drogue, les deux étudiants ont répondu devant la juridiction.

Les faits remontent à la nuit du 15 octobre 2022, alors que la police avait déjà été alertée d’un trafic de drogue qui avait lieu à la Sicap Foire, les deux amis Hamidou et Koulibaly qui avaient en leur possession du Haschisch n’ont jamais imaginé qu’ils allaient tomber sur une patrouille de la police. Il ressort du procès-verbal d’enquête que les deux (2) étudiants avaient ensemble été appréhendés vers 2 heures du matin avec 192 grammes de haschich qu’ils cherchaient à écouler.

Devant le juge, les prévenus ont tous deux rejeté les accusations.

« M. le juge nous ne sommes pas des vendeurs, on avait nos 15.000 FCFA et avions voulu acheter 2,5 grammes de cette drogue pour notre consommation personnelle, c’est en allant voir Gallo, notre fournisseur que la police nous a attrapés, sans même que nous n’ayons le temps de faire notre transaction », a raconté l’un des prévenus.

Et pourtant, toujours dans le procès-verbal, les présumés dealers ont reconnu les accusations d’offre et de cession de drogue, mais mieux, ils ont fait comprendre aux enquêteurs qu’ils étaient de nouveaux trafiquants de stupéfiant.

« Notre fournisseur est au Maroc et nous avons voulu nous faire des sous, c’est pourquoi nous sommes sortis », lit-on dans le PV.

Interrogés sur leurs déclarations, les deux prévenus ont soutenu avoir menti pour échapper aux policiers, une démarche qui a aggravé leur situation.

Pour le procureur, les mis en cause tergiversent dans leurs positions.

« Vous mentez, vous étiez sortis avec votre drogue pour la vendre, mais étant donné que vous n’étiez pas tombés d’accord sur le prix avec votre client vous êtes revenus avec votre marchandise et c’est en retournant que la police vous a interpellés », a relevé comme remarque le maître des poursuites. Il a demandé au juge de les déclarer coupables des faits qui leur sont reprochés et de les retenir dans les liens de la détention. Le procureur a requis 3 mois ferme contre les étudiants.

La défense, elle, a essayé tant bien que mal à tirer d'affaire les jeunes hommes.

« M. le juge ne punissez pas mes clients juste parce qu’ils ont avoué qu’ils étaient des consommateurs cela ne veut pas dire qu’ils sont aussi des vendeurs, accordez-leur votre clémence », a plaidé l’avocat.

Mais pour le juge, la peine soulevée par le réquisitoire est bien adéquate aux délits commis par les deux prévenus. Ainsi, il a suivi la requête du procureur en les déclarant coupables des faits pour lequels ils sont poursuivis. Le juge les a condamnés à 3 mois ferme d’emprisonnement...