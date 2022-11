Trafic de drogue : la BR démantèle un réseau et met la main sur‪ 37 comprimés amphétamines et des bouteilles contenant du gaz psychotrope.

Dans une vidéo d’information postée ce 5 novembre, sur sa page Twitter, la gendarmerie nationale a fait état du démantèlement d’un réseau de trafic de drogue avec l'arrestation de trois (3) dealers.



Sur les images démontrant la prise des hommes en uniforme, la brigade de recherches renseigne avoir exploité un renseignement faisant état d’un vaste réseau de trafic de drogue dans le secteur de la Foire de Dakar. Les éléments de la Brigade de recherches, ont interpellé, le 3 novembre 2022, trois (3) trafiquants en possession de drogue de synthèse (amphétamines) classique de 37 comprimés, sept (7) bouteilles contenant du gaz psychotrope aux propriétés anesthésiantes induisant hilarité et hallucination chez le consommateur. Ainsi, la gendarmerie a informé que les mis en cause sont placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, trafic international et usage de drogue.‬