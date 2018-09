Trafic de drogue : Trois Sénégalais arrêtés en Italie

Trois Sénégalais et des Gambiens ont été arrêtés en Italie, dans le cadre d’une opération de lutte contre le trafic de drogue dure. Selon Libération, qui donne l’information, les mis en cause se nomment Mahanta Diop, Cheikh Kandji et Ibrahima Faty, âgés de 38, 28 et 26 ans, respectivement. Le groupe, renseigne le journal, s’activait sur la plage de Gallipoli (Sud de l’Italie).