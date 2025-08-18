Trafic de crack à Ngor : la Police surprend deux suspects en pleine transaction

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Dakar (OCRTIS) a interpellé, vers 23h à Ngor, deux individus en possession de cinq pierres de crack.



Suite à une dénonciation concernant une transaction de drogue près du jardin public, les agents ont surpris les suspects à bord d’une Peugeot 208 grise en pleine transaction. La drogue, l’argent, les téléphones et le véhicule ont été saisis pour les besoins de l’enquête.



Les deux individus ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit.