Trafic de chanvre indien à Kolda : 85 kg de chanvre indien saisis, 5 personnes arrêtées et un camion immobilisé.

La police de Kolda vient d’effectuer un importante saisie de 85 kg de chanvre indien, et d'arrêter 5 personnes avant d'immobiliser le camion immatriculé DL 4896 D ayant servi au transport de la marchandise.



L’annonce a été faite par Oumar Boun Khatab Guèye, adjoint au commissaire de Kolda et chef de la section de la police judiciaire au cours d’un point presse organisé par le commissariat urbain, ce jeudi 18 avril.



À en croire l’adjoint du commissaire de Kolda, « avant d’effectuer cette saisie, nous avions fait une autre aux dates du 20 mars, du 2 avril puis le 5 avril avec 2 kg, 6,80 kg et 11,205 kg de chanvre indien. C’est après que nous avons effectué la grosse prise à bord ‘un camion sur l’axe Kolda-Sédhiou où la drogue était dissimulée dans des sacs de poisson fumé et séché. C’est ainsi que nous avons arrêté trois personnes dont le chauffeur du camion », explique-t-il.



M. Guèye de poursuivre en ces termes : « au cours de l’enquête, nous avons pu arrêter une quatrième personne et puis en l’approfondissant nous avons mis la main sur la cinquième personne à Kafountine qui se trouve être le cerveau avec le concours de la gendarmerie de cette localité. D’ailleurs, les destinataires de ce trafic sont à Touba et à Dakar (Thiaroye). Actuellement, tous les présumés sont sous mandat de dépôt et le cinquième suspect arriverait bientôt de Kafountine. Le camion et la marchandise sont entre les mains de la police... »



L’adjoint au commissaire, toujours d’avancer que la police ne cesse de faire son boulot en assurant la sécurité des citoyens et en poursuivant les malfrats...