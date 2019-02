Trafic de bois à Kolda : saisie de 111 billons et 119 charrettes / 20 trafiquants tombent…

C’est une importante opération qu’ont effectuée les hommes de Babacar Dione inspecteur régional des Eaux et Forêts de Kolda. Au cours de cette opération, ont été saisis 111 billons, 119 charrettes, 43 chevaux, 98 ânes, 2 tronçonneuses, 2 scies passe-partout, 2 haches, 2 motos. 20 trafiquants sont arrêtés.



« Nous avons noté depuis le début de l’année une exploitation de bois illicite vers la Gambie. Et ce, depuis la levée de l’interdiction de l’exportation de bois à l’étranger. Ainsi, au cours de cette opération, nous avons arrêté 20 trafiquants dont certains se sont vus décernés un mandat de dépôt tandis que d’autres sont en garde à vue », explique l’inspecteur Dione.



« Tout individu appréhendé dans le trafic international de bois encourt une peine allant de 5 ans à 10 ans et une amende de 10 millions avec la nouvelle loi dont le décret d’application est sorti le 16 janvier passé. Ils sont arrêtés dans le cadre du trafic international qui n’admet pas la transaction. Conséquemment, ils sont conduits directement chez le procureur », soutient-il.



« Nous les traquons dans tout l’espace régional avec la complicité de l’armée mais le plus important reste la frontière qui est vraiment très poreuse. Il faut noter que les trafiquants ont leurs stratégies. Ils utilisent des chevaux qui sont très rapides mais nous restons très vigilants et en alerte », termine-t-il.