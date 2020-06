Trafic de bois : Saisie importante de troncs découpés à Kolda

Dans le cadre de la sécurisation de la zone militaire numéro 6 de Kolda, une patrouille a procédé hier à une saisie importante de troncs d’arbres découpés à Diamaye Kandialon à 2km Sud Est de Kabeum.Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées sénégalaises (DIRPA), il a été saisi deux motos, une tronçonneuse, deux bidons d’essence, un sac d’outillage et enfin de quatre troncs découpés. Les trafiquants n’ont pas été appréhendés car ils ont pris la fuite. Le butin saisi a été remis à l'Inspection Régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Sédhiou...