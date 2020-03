Trafic de bois : Quatre Gambiens arrêtés dans le Nord Sindian.

Le pillage de la forêt Casamançaise par les Gambiens a été dénoncé par les médias dernièrement. Et le Ministère de l’Environnement et du Développement durable a rassuré de l’engagement ferme de l’État à préserver nos ressources naturelles en général et forestières en particulier. Et il a tenu ses promesses puisque ce mercredi, quatre Gambiens ont été arrêtés par les agents des eaux et forêts avec l'appui de l'armée pour trafic de bois dans le Nord Sindian. Ces derniers sont actuellement en garde à vue à Bignona. Pour rappel, hier les agents du même service avaient mis la main sur 12 burkinabés, 02 sénégalais et 02 guinéens qui s’adonnaient à l’orpaillage clandestin à Saraya.