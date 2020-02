Trafic de bois : Deux camions Gambiens saisis à Sindian (Bignona)

Les éléments des eaux et forêts continuent leur lutte sans répit contre les pilleurs de forêt . Hier nuit, et dans le cadre des opérations de lutte contre le trafic de bois, les éléments de la brigade des eaux et forêts de Sindian ont mis la main, sur deux camions Gambiens. La commune de Sindian se trouve dans le département de Bignona. Les impacts de l'exploitation illégale du bois sont énormes dans cette zone. Ce qui a poussé les hommes du Colonel Baïdy Ba, directeur des eaux et forêts à redoubler d’efforts. C’est ainsi que d’importantes saisies de bois ont été effectuées durant les mois derniers.