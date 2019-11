Trafic de Faux Billets : Seydina Fall Boughazelli dément et se dit prêt à démissionner de son poste de député

Le député de la mouvance présidentielle, dans un entretien avec la RFM, a affirmé qu’il n’a rien à voir dans cette affaire. « Ceux qui m’accusent de trafic de faux billets racontent des histoires. Personne ne m’a vu me livrer à de telles pratiques et je peux jurer que je n’ai rien à voir dans cette affaire », s’est-il défendu.



Dans cette affaire de trafic de faux billets, certaines personnes jugées proches de Boughazelli ont été interpellées, mais ce dernier dément une nouvelle fois cette thèse. Il se défend de connaître ces personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête. À l’en croire, il ne connait aucune d’elles à part le nommé Samb. Mais selon lui, la vérité va éclater, même s’il doit démissionner de mon poste de député pour laver son honneur et prouver son innocence. « Je suis prêt à le faire et faciliter la justice à faire son travail », a-t-il fait savoir.



Il a aussi précisé son bon entretien avec le commandant de la brigade de recherche. Selon Boughazelli, le commandant l’a entendu et l’a traité avec tous les égards et « il sait bien que je suis malade. » Le député de la mouvance présidentielle a aussi donné des informations par rapport à son état de santé. « il arrive dès fois que mon taux de glycémie atteigne les 4.80 et ce jour-là j’en étais à 3.80, je suis malade et je respecte la justice de mon pays et je suis prêt à accepter toutes les décisions de la justice me concernant dans cette affaire... »