Trafic de Chanvre indien à Thiès : Pris main dans le sac, le vieux M. Diop dit utiliser la drogue pour soulager son asthme

Alors qu'il vendait tranquillement de la drogue dans son domicile sis à Thiès, le commerçant M. Diop âgé environ de 60 ans est tombé avec une quantité de 500 grammes de chanvre indien et des cornets destinés à la vente.



Selon le journal de L'Observateur, c’est juste après avoir reçu les informations d’un trafic que les limiers ont effectué une descente au domicile du vieux Diop.



Ce dernier a été surpris la main dans la poche en train d'effectuer une opération de vente au profit du sieur E. Faye.



Placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. E. Faye avait déclaré devant le juge n'avoir acheté qu'un seul joint pour le fumer. Quant au vieux Diop, il a annoncé qu'il consommait ce chanvre indien pour soulager son asthme : « Je ne suis pas un trafiquant. Je ne vends pas de la drogue.



J'avais gardé ce chanvre indien pour ma consommation. Je souffre d'un asthme et je fume du chanvre indien pour le soulager », assure le vieux selon les informations de L'Observateur.



Cependant ses propos jugés inappropriés n’ont pas sorti les deux messieurs du fond du gouffre, car au terme des débats d'audience, le Juge a rendu son verdict. Il a respectivement condamné M. Diop et E. Faye à 6 mois et 15 jours de prison ferme.