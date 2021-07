Trafic contre les migrants : Un atelier réunissant les polices de six pays se tiendra à Dakar la semaine prochaine

En procédant à la remise de matériel roulant à la police nationale, l’Union européenne, par la voix de Stéphane Devaux, a annoncé la tenue d’un atelier qui va réunir des polices de la sous-région pour mutualiser les forces dans la lutte contre le trafic de migrants.

« Un important atelier régional sera organisé la semaine prochaine réunissant les polices de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Niger afin de renforcer la coopération policière en matière de lutte contre le trafic de migrants et de traite des personnes », informe-t-il.

Toutefois, le Chef de coopération à la délégation de l’Union européenne révèle les trois composantes du projet Pop : «la coopération interministérielle, la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Deuxième composant, l’appui spécifique de matériel, équipements et formation à la direction de la police de l’Air et des frontières et le troisième composant, le renforcement de la coopération régionale dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants. »

Il précise que dans les termes du contrat régissant ce projet, ces véhicules bénéficieront de dotations en carburant pour leur permettre une certaine autonomie d’action le temps du projet. En plus de l’existant, l’Union de compte mettre en place les antennes de Ziguinchor, Kounkandé, Saint-Louis et Saly.