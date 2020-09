Traditionnelle tournée d’inspection du baccalauréat à Kolda : visite de centres, respect des mesures barrières, satisfaction des autorités…

Les autorités académiques et administratives de Kolda ont effectué la traditionnelle tournée consacrée au baccalauréat, ce jeudi 02 septembre, jour de démarrage de l’examen. Cette tournée entamée par le centre Malang Sané s’inscrit dans le cadre de la vérification des dispositions prises pour un bon déroulement de l’examen.



Le centre Malang Sané, première étape de la tournée où le président du jury, le Dr Diédhiou a fait l’état des lieux. « Nous avons 299 candidats avec 09 absents dont 05 garçons et 04 filles accueillant les séries L’, L2 et S2. À ce titre, tout le protocole sanitaire est mis en place et respecté par tout le monde pour un bon examen.»





A en croire Mamadou Goudiaby, inspecteur de l’académie de Kolda, « nous nous réjouissons du démarrage assez réussi de cette première journée après avoir visité cinq centres d’examen. Notre crainte a été levée avec l’absence des pluies très tôt ce matin parce qu’il a plu toute la nuit. Et véritablement, là où nous sommes passés l’examen se déroule très bien. Il faut dire que cela a démarré avec l’épreuve anticipée de philosophie où le dispositif sanitaire a été testé. À ce titre, nous n’avons fait que renforcer ce dispositif sanitaire. Et aujourd’hui, d’après les témoignages des chefs de centre, présidents de jurys, le personnel commis à la surveillance, tous sont présents





pour l’examen. Nous constatons que tout se passe bien. Maintenant, il faut prier pour que tout cela puisse bien continuer avec ce contexte particulier. Je voudrais insister surtout sur ce contexte nouveau lié à la covid-19. Nous avons vu que le dispositif sanitaire a été partout mis en place et respecté. Mais également, le contexte de la pluie a fait que nous avons délocalisé quelques centres

et cela nous a valu un grand succès. Je voudrais à cette occasion remercier la délégation qui nous accompagne.»

Assane Guèye, adjoint au gouverneur chargé au dédéveloppement d'avancer oui, nous sommes satisfaits de la tournée puisque les épreuves ont débuté dans le respect des règles édictées par les autorités. L’objectif de la tournée est de nous assurer de la mise en place du dispositif pour cet examen. Mais également, nous enquérir des conditions de déroulement des épreuves, de la présence des élèves, du dispositif sécuritaire et sanitaire. Nous avons eu à échanger avec les acteurs dans les centres sur ce dispositif. Nous sommes satisfaits de la visite vu les dispositifs pris pour le déroulement de l’examen. En ce sens, nous invitons les élèves à respecter les mesures barrières et les rappeler l’interdiction des téléphones portables dans les centres. »



Quant à Dieynaba Béa Barthez Baldé en série L’1, à l’image de tous les autres candidats, elle avance : « l’examen se déroule bien dans le strict respect des mesures barrières. La première épreuve que j’ai faite est abordable. Je viens de composer ma LV 1 l’espagnol. Le texte parle de la colonisation en Amérique Latine que nous avons vue en classe malgré les conséquences de la pandémie. Et nous espérons que la suite se passera bien et je suis confiante »,

rassure-t-elle.



Pour cette session 2020 ce sont 5.692 qui sont inscrits au baccalauréat dans la région de Kolda répartis en 23 centres pour 21 jurys.