Tractafric Motors Sénégal inaugure JAC au Sénégal : une offre SUV et pick‑up moderne et accessible

Outre les deux SUV, Tractafric Motors Sénégal présente également deux pick-up : le T6, configuré pour une double utilisation loisirs et travail, le haut de gamme T8, capable de transporter jusqu’à 900 kg, équipé d’une caméra de recul, d’un système de navigation et d’un habitacle confortable. Ces modèles viennent renforcer la présence de JAC dans le segment utilitaire, où le rapport qualité‑prix constitue un argument décisif.Portée par le slogan « Better Drive, Better Life », la marque JAC entend bien s’appuyer sur le réseau Tractafric Motors 45 points de vente dans 21 pays d’Afrique de l’Ouest pour offrir un service après‑vente de proximité et des solutions de financement adaptées. À terme, l’objectif affiché est de faire de JAC un acteur incontournable de la mobilité au Sénégal, aux côtés des autres marques déjà implantées.En plaçant l’innovation, la robustesse et l’accessibilité au cœur de son offre, Tractafric Motors Sénégal espère séduire un public varié, notamment des familles à la recherche d’un SUV compact et pratique, aux professionnels exigeant performance et durabilité dans leurs activités quotidiennes.En inaugurant JAC au Sénégal, Tractafric Motors écrit ainsi un nouveau chapitre de son histoire, dans la continuité de son engagement à proposer des véhicules fiables, modernes et accessibles, pensés pour les réalités du continent africain.