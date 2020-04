Traçage des infectés au Covid-19 : Google et Apple proposent une solution technique commune.

Ce sont deux géants de la téléphonie qui ont annoncé la mise en place d'un logiciel commun permettant de repérer "le traçage social" pour mieux lutter contre le Coronavirus. Il sera question de mettre en place des applications de suivi des contacts pour appréhender la propagation du virus.

Une option qui permettra de prévenir les personnes qui ont été au contact de malades et pourra faciliter les quarantaines sélectives et les dépistages. En Asie par exemple, plusieurs pays ont mis en place des systèmes de ce type et plusieurs pays européens, dont la France, étudient actuellement la création de logiciels similaires.



À l'instar du "StopCovid", cette nouvelle technologie est basée sur ce qu'on appelle le " contact tracing". Ainsi, grâce au Bluetooth, un repérage des autres utilisateurs de l'application et l'enregistrement de leurs identifiants pourra être faite aux alentours. Donc, lorsqu'un personne est testée positive au Covid-19, l'historique est exploitée pour prévenir les autres personnes croisées les jours précédents. C'est un système qui permet de ralentir la propagation du virus car, les potentiels contaminés pourront se faire dépister très tôt.



Comme la quasi-totalité des projets à l’étude en Europe, il fonctionnerait en utilisant la technologie Bluetooth pour déterminer si une personne a été en contact avec une autre personne malade, et non sur un suivi permanent de la géolocalisation. Lorsque deux utilisateurs se trouvent à proximité, cette information serait enregistrée par l’application ; si, et seulement si l’un des deux déclare par la suite les symptômes du Covid-19, que l’application enverra un message d’alerte.



Les nouvelles fonctionnalités annoncées par Apple et Google formeraient a priori une brique logicielle simple pour la mise en place d’applications sur le modèle de StopCovid, sans s’y substituer. Les deux entreprises disent avoir travaillé ensemble pour permettre aux solutions de traçage d’être plus efficaces, c'est-à-dire qu’elles fonctionneront indifféremment sur les téléphones équipés du système d’exploitation de Google (Android) ou d’Apple (iOS).



Ce système sera disponible en deux phases: À la mi-mai, les utilisateurs d'apareils iOS pourront partager les contenus issus d'applications officielles d'autorités de santé publique téléchargeables depuis les boutiques en ligne des deux groupes.

Enfin, dans les mois à venir, Google et Apple comptent installer cette technologie dans leur système d'exploitation pour permettre aux utilisateurs de ne plus avoir à télécharger des applications.