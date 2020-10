Toussaint Manga sur l'affaire Dembourou Sow : « C'est un signe clair qui montre officieusement que Macky Sall veut faire un 3ème mandat »

Après l'installation du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, certains parlementaires ont par ailleurs donné leur appréciation sur le cas du député de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aliou Dembourou Sow. C'est le cas de Toussaint Manga du groupe parlementaire "Liberté et démocratie" qui s'est indigné de cette affirmation d'un élu du peuple.



Le sécrétaire national de l'UJTL a également estimé que cette note sortie hier par l'Apr dans le sens de manifester des regrets à l'endroit des propos de Aliou Dembourou Sow, est simplement timide. "Il fallait prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Mais, à notre grande surprise, cette note ne changera pas grand chose" plaidera le député de l'opposition.



Terminant ses propos, Toussaint Manga a tiré la conclusion selon laquelle, cette sortie de Aliou Dembourou Sow est faite exprès pour baliser le terrain pour un 3e mandat. "Ce que nous retenons, c'est que ce débat du 3e mandat est en cours et on peut affirmer que le président a décidé de le faire", affirmera avec force le parlementaire de l'opposition...