Toussaint Manga : "Toutes les fédérations à l'unanimité proposent Karim Wade comme SG du Pds"

"Ziguinchor dans son ensemble se félicite des actes posés par le frère Sg, Me Abdoulaye Wade, en mettant en place un nouveau secrétariat national. Les militants et responsables encouragent le nouveau secrétariat national à poser des jalons pour un parti plus combatif, pour un parti plus moderne, pour un parti prêt à aller vers les Sénégalais, pour un parti qui va prendre en charge les préoccupations des sénégalais, pour un parti qui sera prêt en 2024 pour demander les suffrages sénégalais et reprendre le pouvoir et remettre le pays sur les rails. Pour l’institution communale, toutes les fédérations à l'unanimité, restent fidèle au frère Me Abdoulaye Wade et proposent Karim Wade comme Sg du parti...