Toussaint Manga : " Les 2 millions de parrains annoncés par le Benno ne sont pas avérés, car il y a des doublons à Pikine "

«Ce qui s’est passé au Conseil Constitutionnel prouve que la mouvance manque de confiance. Ils ont annoncé qu’ils ont deux millions de parrains. J’estime que si vous avez deux millions de parrains, vous n’avez pas besoin d’aller faire la queue de 15 heures à minuit pour déposer vos parrainages. Mimi Touré a montré qu’il n’y a pas d’assurance. L’autre problème du jour des dépôts que nous n’avons pas accepté c'est que les responsables de l’opposition soient barricadés d’un côté et laissent aux responsables de la mouvance présidentielle la possibilité d’aller vers le Conseil Constitutionnel. C’est ce qui a emmené ce jour-là des problèmes. Je puis vous assurer que les deux millions annoncés ne sont pas de vraies fiches de parrainage. À Pikine, il s’est trouvé qu’il y a des responsables qui ont donné les mêmes fiches de parrainage à Abdoulaye Timbo, à Pape Gorgui Ndong et à Awa Niang. Ainsi Pikine qui rassemble tous ces parrains se trouve avec deux ou trois doublons. C’était un vrai business. Avec deux millions de parrains, vous n’avez pas la majorité. Le second tour est inévitable dans ce pays. Parce que sur un fichier de six millions, si vous avez deux millions, vous n’avez pas atteint la moitié. Donc il y aura un second tour. Et si Macky va au second tour c'est par chance, parce qu’il ne peut pas aller au second tour. Seul Karim est assuré d’aller au second tour. La deuxième personne on ne sait pas encore : ça peut être Macky, Sonko ou peut être une autre personne. Sachez que le Pds est confiant et nous avons atteint le million de parrains sûrs et nous n’avons pas encore fini l’enregistrement.»