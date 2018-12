Toussaint Manga : «Aly Ngouille Ndiaye et Ismaïla Madior Fall ont pris la décision sur eux d’être des kamikazes pour contrecarrer la candidature de Karim Wade, mais ... »

«Nous sommes venus pour discuter avec les militants et préparer l’accueil de notre président, préparer les élections. C’est pour leur dire et les rassurer que notre candidat Karim Meïssa Wade sera bientôt là. Il urge aujourd’hui la mise en place des comités d’accueil dans toutes les fédérations. Dire aux militants que le Pds a été présent dans tous les bureaux de vote aux joutes présidentielles passées. Maintenant les militants sont décidés à accueillir notre candidat. Dans les dossiers de candidature, il est demandé la présence de la carte d’identité. Il a sa pièce, il a déposé, son dossier est au complet. Le reste sera purement politique et le Pds est prêt à répondre politiquement. La question juridique a été évacuée parce qu’elle n’a jamais dit que Karim ne peut pas être candidat. Sidiki Kaba, ministre de la Justice d’alors a regardé les sénégalais dans les yeux pour leur dire que Karim a ses droits civiques, politiques et dans toutes les juridictions internationales, Karim a toujours ses droits. Le ministre de l’Intérieur politique, monsieur Aly Ngouille Ndiaye et celui de la Justice politique Ismaïla Madior Fall ont pris la décision sur eux d’être des kamikazes pour vouloir arrêter la candidature de Karim Wade. Ils ne peuvent pas le faire et nous ne l’accepterons pas»