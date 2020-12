Toussaint Manga : « On aura beau créer des emplois, mais si cela ne permet pas de nourrir ou de soigner l'employé, cela n'est pas de l'emploi »

Pour le le député Toussaint Manga, le manque d'emploi est la racine principale de l'émigration clandestine. Et pour éradiquer cela il faudra impérativement encadrer le secteur de l'emploi.



« Monsieur le ministre, la question du manque d'emploi des jeunes reste le cœur des motivations à l'émigration clandestine. Et on aura beau créer des emplois mais si cet emploi ne permet pas de nourrir, de soigner ou de vêtir l'employé, cela n'est pas de l'emploi », a déploré le parlementaire Toussaint Manga.



Par ailleurs, le député de préciser que « si on crée des emplois qui ne permettent pas à l'employé de subvenir à ses besoins, sachez que vous êtes en train de créer de prochains candidats à l'émigration clandestine, d'où la nécessité d'encadrer le secteur de l'emploi... »