Toussaint Manga : « Il est temps de réorganiser les Navétanes... et rationaliser les ASC au sein des quartiers »

Rationaliser le nombre d'associations sportives et culturelles (ASC) au niveau des quartiers et surtout définir un calendrier très précis, voici quelques-unes des propositions faites par le député Toussaint Manga au ministre des sports Matar Bâ. « Il est temps de réorganiser les Navétanes... et rationaliser les ASC au sein des quartiers » indique le député qui met l'accent sur la nécessité de promouvoir le sport de masse au Sénégal.