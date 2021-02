Tournoi qualificatif Afrobasket 2021 : Les Lions assurent la gagne face au Kenya 69-51 et valident la qualification.

Après avoir signé un carton plein lors de la phase aller de ces qualifications pour le prochain Afrobasket Kigali 2021, le Lions du Sénégal ont remis ça contre le Kenya. Pour cette phase retour qui se déroule au Cameroun (Yaoundé) le Sénégal a dominé le Kenya avec 18 points d'écart, 69-52 (Q1 : 21-18, Q2 : 13-6, Q3 : 10-25, Q4 : 10-17.)



Malgré une entame de match un peu serrée face à des Kenyans qui ont mis beaucoup d'agressivité et d'impact physique dans leur jeu, les Sénégalais ont su retrouver leur Basket. Avec un Pape Malick Dime impérial sous le panier (6pts, 6 rebonds et 3 contres) et un Mbaye Ndiaye intraitable dans les rebonds (8), les Lions ont repris les commandes sous l'impulsion de leur meneur Alkaly N'dour (7pts et 10 passes décisives.) À noter le très bon match de Cheikh Bamba Diallo (24 ans, 1m90) qui a brillé avec 19 points et 3 rebonds.



Une première réussie pour l'entraîneur adjoint Mamadou Guèye Pabi qui remplace temporairement le titulaire au poste, Boniface Ndong indisponible. Le Sénégal qui domine le groupe B avec cette 4ème victoire successive valide pour de bon sa qualification à l'Afrobasket Kigali 2021.



Prochaine sortie ce samedi contre le Mozambique à 13h00 GMT à la salle polyvalente du Palais des sports.