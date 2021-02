Tournoi qualificatif Afrobasket 2021 : Le Sénégal déroule contre le Mozambique explosé 84 à 43.

Et de deux victoires pour l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal qui continue de survoler la phase retour du tournoi qualificatif pour l'Afrobasket Kigali 2021. Pour leur deuxième sortie dans cette manche retour qui se joue à Yaoundé (Cameroun), les Lions ont largement dominé la sélection Mozambicaine explosée 84 à 43 ! De quoi ravir Mamadou Guèye Pabi qui tient bien la maison en l'absence du coach principal Boniface Ndong.



Malgré quelques déchets techniques sur le plan offensif avec beaucoup de paniers faciles ratés. Les Sénégalais n'ont laissé aucun répit à leurs adversaires confrontés à une défense haute et très agressive. Le pivot sénégalais, Youssoupha Ndoye, capitaine des Lions et meilleur marqueur de la partie avec 24 points, a montré la voie à ses jeunes co-équipiers. De même que Thierno Niang et Mamadou Alga Ndiaye qui ont brillé sur le parquet. Déjà qualifiés pour le prochain Afrobasket, les Sénégalais restent sur une dynamique de 5 victoires convaincantes.





Le dernier acte se jouera ce dimanche, contre l'autre grosse pointure du groupe B, l'Angola battue à l'aller par le Sénégal.