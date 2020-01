Tournoi presse foot : GFM s’adjuge pour la quatrième fois d’affilée la coupe

Le tournoi « Presse-foot », huitième édition a connu son vainqueur hier à l’issue de la finale qui a opposé, le groupe D Media à GFM. Ce dernier a remporté son 4 ème trophée d’affilée après avoir disposé de son adversaire sur le score de deux buts à un. Le ministre des sports Matar Ba a magnifié l’organisation d’un tel tournoi au sein de la presse. La Présidente du Conseil économique social et environnemental Aminata Touré a répondu présent aussi à l’appel des organisateurs du tournoi en dépêchant une forte délégation composée de conseillers techniques. Malick Diagne, Directeur de la communication du CESE au nom de la marraine a transmis ses félicitations à la presse pour son rôle joué dans le développement du pays.



En lever de rideau de cette finale, le match pour la troisième place a opposé l’équipe de Sans Limites, à celle de l’Agence de Presse sénégalaise. Le parrain Abdoulaye Sow, grand amateur de foot, absent de Dakar hier et qui s’est fait représenter par Matar Ndoye, du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar, a souligné la qualité de la finale et félicité le vainqueur. Le Président du comité d’organisation du comité Presse foot est revenu enfin sur les perspectives futures qui se dessinent pour le tournoi. Sambou Biagui a révélé l’ambition du comité d’organiser prochainement un tournoi presse-foot composé d’équipes de la sous-région.