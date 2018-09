Tournoi des nations / L’Espagne humilie la Croatie 6 à 0 !

L'Espagne semble s'être mieux remise de sa Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 que la Croatie. Les finalistes malheureux sont tombés de haut à Elche en concédant une défaite 6-0, la plus large de leur histoire.



Après avoir fait illusion pendant le premier quart d'heure, les Croates sont devenus spectateurs. La Roja a remporté la bataille du milieu de terrain, malgré la présence de Luka Modric et Ivan Rakitic, et transformé six de ses essais après 70 minutes de jeu, grâce à un Marco Asensio sur un nuage avec trois passes décisives et un but notamment.



Luis Enrique a encore pu compter sur Saúl Ñíguez en grande forme, trois jours après son égalisation en Angleterre (1-2) lors de la dernière sortie amicale espagnole. L'Espagne prend la tête du Groupe 4 de la Ligue A après deux journées, devant ses deux dernières victimes l'Angleterre et la Croatie.