Tournoi de l’intégration : Les structures du Ministère de l’Économie pour la cohésion sociale

La finale du Tournoi de Football dénommé « Tournoi de l’Intégration » a vécu ce week-end au terrain de football de l’école des officiers de Gendarmerie (EOGN) de Ouakam. Au-delà de la dimension sportive et du raffermissement des rapports professionnels et personnels entre agents, ce tournoi avait pour objectif de contribuer à l’épanouissement des agents et au renforcement de la cohésion sociale au sein du Ministère.